TERUGLEZEN | Wielerfeest in Utrecht compleet met winst van Jumbo-Visma en rode trui voor Gesink

Danny (63) uit België is hier voor de Vuelta, maar ziet geen kilometer van de koers: ‘Ben de enige met deze hobby’

Danny Mathys is misschien wel de grootste wielerfan die deze dagen rondloopt in Utrecht, zonder dat hij zelf ook maar één kilometer van de Vuelta in de stad ziet. Toch reist hij twee dagen vanuit België heen en weer naar de Domstad. Hij heeft namelijk een bijzonder missie. ,,Ik ben de enige in de wereld die dit doet.”

14:31