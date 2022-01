Terwijl een vrouw (30) haar fiets van het slot haalt in stalling bij Utrecht CS wordt ze door man aangerand

Lijsttrek­ker Sterre (23) wil met Belang van Nederland rechts geluid laten horen in ‘onwijs links’ Utrecht

De 23-jarige Sterre Noordhuis is de lijsttrekker van ondernemerspartij Belang van Nederland (BVNL) bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in Utrecht. Met BVNL telt het stembiljet in maart minimaal negentien partijen, een record voor de stad.

25 januari