Terwijl Jurriën Timber naar Arsenal gaat voor 40 miljoen, deelde hij tot voor kort nog slaapkamer met broer

Niet iedereen krijgt minimum­loon van 14 euro uitbetaald: schoonmaak en catering betalen minder

Een uurloon van minimaal 14 euro, dat is wat de gemeente Utrecht het liefste ziet voor medewerkers van bedrijven. In nog veel sectoren krijgen medewerkers minder betaald, terwijl het hard nodig is om van te leven. De gemeente wil meer medewerkers onder de gemeentelijke cao laten vallen of meer bedrijven motiveren hun medewerkers minimaal 14 euro per uur te geven.