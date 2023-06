Terwijl moeder en kinderen slapen, wordt woning beschoten: ‘Echt heel eng dit’

Studenten massaal in de rij om te studeren in lege kantoor­ruim­te NS: ‘In bieb is ‘t vechten om plekje’

In de universiteitsbibliotheek is het vechten om een plekje om te kunnen studeren. Terwijl elders in Utrecht kantoorgebouwen half leeg staan omdat mensen thuiswerken. Een stel NS-trainees zag daarin de ideale oplossing voor een probleem: nu kunnen studenten op het NS-kantoor terecht om te studeren. ‘Op vrijdag is het hier toch leeg.’