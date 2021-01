Tesla in de prak en bestuurder gewond bij crash op A28

GGD regio Utrecht schroeft aantal vaccina­ties op: van 250 naar 400 per dag

7:37 GGD regio Utrecht is nu, vier dagen na de start, al begonnen met het uitbreiden van het aantal vaccinaties per dag. Vrijdag werden in de Expo in Houten nog maximaal 250 mensen per dag ingeënt, vanaf vandaag zijn het er vierhonderd.