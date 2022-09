Teun (22) is een muzikaal multitalent: hij speelt, dirigeert, componeert en zingt

Ivo had prostaat­kan­ker en was opgegeven, maar hij gaf niet op en kreeg in België een tweede kans in het leven

Een witte raaf werd de 64-jarige Ivo Lantain genoemd, nadat een arts in België hem succesvol opereerde aan zijn uitgezaaide prostaatkanker. Een uitzondering op de regel, met een tweede kans in het leven. Het leven van de Houtenaar blijft intussen een rollercoaster. ,,Hoop is een voorschot op een blijde toekomst. Dat is altijd mijn credo geweest bij tegenslag.”

29 augustus