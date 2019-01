Teus (93) en Nico (92) kunnen eigenlijk niet zonder. Maar het is mooi geweest

,,Ik heb ruim vijfentwintig jaar geholpen bij allerlei acties in Leersum’’, vertelt Teus Bleijenberg. ,,We hadden vroeger een rommelmarkt, een oliebollenactie en een bazaar.’’



De opbrengsten van de activiteiten zijn steevast voor het goede doel: de Michaëlkerk in het dorp op de Utrechtse Heuvelrug. Toen men achttien jaar geleden besloot een kringloopwinkel te openen in een schuur aan de Nieuwe Steeg, werd Bleijenberg meteen actief als vrijwilliger. ,,Ik vond het leuk om contact te hebben met de klanten. Maar ook is het leuk om met zo’n grote groep vrijwilligers te werken in een winkel.’’

Gezelligheid

Nico Broerse kwam er later bij. ,,Ik ben in 2011 gevraagd door de voorzitter van de Snuffelschuur om te helpen’’, legt hij uit. ,,Dat leek me wel leuk en ik ben aan de slag gegaan.’’



Beide heren prijzen de gezelligheid die ze in die jaren hebben ervaren in de Snuffelschuur. ,,Het sociale contact vond ik erg belangrijk’’, zegt Bleijenberg. ,,Er komen op de zaterdagen dat we open zijn ook mensen gewoon even een praatje maken over van alles en nog wat. Dat vind ik leuk.’’ Ook Broerse genoot wekelijks van de sfeer. ,,Ik ben alleen en dan is een verzetje wel leuk’’, erkent hij. ,,Maar je wordt ouder. Na zo’n ochtend werken ging ik altijd slapen.’’

Verkoopervaring