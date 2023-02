Thije (10) schreef zijn angsten van zich af in avonturenboek, nu ligt het in de boekhandel

Schrijf­ster van The Handmaid’s Tale komt naar Utrecht tijdens de Boekenweek

Margaret Atwood, de schrijfster van onder meer The Handmaid’s Tale, komt op de laatste dag van de Boekenweek naar Utrecht. In popzaal Ronda van TivoliVredenburg gaat ze met Janine Abbring in gesprek over haar nieuwe boek Old Babes in the Wood.

