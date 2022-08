Thuiswinkel Waarborg waarschuwt voor dubieuze webshops: op deze signalen moet je letten

Mikkie Hogenboom van Thuiswinkel Waarborg, het bekendste keurmerk voor webshops, reageert: ,,Helaas gebeurt het vaker dat criminelen misbruik maken van het goede vertrouwen van consumenten. Door de coronacrisis zijn meer mensen online gaan kopen. Niet iedereen weet nog hoe je daar op een goede manier mee omgaat. Het geld is helaas weg in de meeste gevallen. We raden wel aan om altijd aangifte te doen.”

Wees waakzaam

Thuiswinkel Waarborg heeft tips. ,,Als iets te mooi is om waar te zijn dan is dat meestal ook zo. Kijk goed hoe een webshop is opgebouwd; zie je teksten die lijken op een slechte vertaling uit het Engels? Staan er vreemde prijzen zoals 59,17 euro? Wees dan waakzaam. Bij malafide webshops zie je vaak prijzen die een stuk lager liggen dan bij de concurrentie. Verder is het verstandig om te controleren of ze over een keurmerk beschikken. Onze leden moeten jaarlijks een certificering doorlopen, waarbij ze volledig worden doorgelicht. Helaas zijn er ook winkels die het keurmerk misbruiken. Klik daarom altijd even op het logo.”