Thuiszorgbedrijf opnieuw in opspraak: ex-medewerker doet aangifte van mishandeling door leidinggevende

Officieel heet ze Ramatoulaye Bah, maar cliënten noemen haar meestal Rama. Ze werd geboren in Timbi-Touni, een stad in de West-Afrikaanse republiek Guinee. Sinds enige tijd woont ze in Nederland. Via een kennis kwam ze in juli 2021 in contact met de Utrechtse thuiszorgorganisatie Fast & Easy Care. Dit bedrijf kon wel wat extra handjes gebruiken.