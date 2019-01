Thunderdome keert terug naar Jaarbeurs Utrecht

SGP’er Arie Donker stemde tegen Utrecht en wil nu de Utrechtse Provincia­le Staten in

11:28 Arie Donker is ex-wethouder van Zederik en momenteel SGP-raadslid in Vijfheerenlanden. Maar de 61-jarige politicus zoekt het hogerop. Hij zit binnenkort zowel in de raad als in de Provinciale Staten van Utrecht. Het dragen van deze twee petten is niet uniek, maar wel bijzonder.