Tiemen doneert nier aan beste vriend Alex: ‘Toen hij ‘ja’ zei hebben we wel even zitten huilen’

‘Mister Vuelta’ Hofstede begint na turbulent seizoen helemaal opnieuw bij Jum­bo-Vis­ma: ‘Ik ben goed door een onzekere tijd gekomen’

Lennard Hofstede (28) is na een dramatisch wielerjaar weer bijna onderaan de ladder begonnen bij Team Jumbo-Visma. De wielrenner uit Veenendaal, in 2022 lange tijd afwezig vanwege het niet nemen van de coronavaccinatie en een zware valpartij, wil als ‘invaller’ snel weer klimmen in de hiërarchie.

20 januari