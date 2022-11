Tien sterrenchefs koken tegelijkertijd sterren van de hemel tijdens culinaire avond op Slot Zeist

De aanwezige chefs

Per avond zijn er tien van de twaalf deelnemende chefs aanwezig. Onder hen Paul Kappé van Monarh in Tilburg, Ronald van Roon van Calla’s in Den Haag, Egon van Hoof van Mos in Amsterdam, Lars van Galen van ’t Lansink in Hengelo, Mike Cornelissen van Rijnzicht in Doornenburg, Eric van Bochove van ’t Vlasbloemeken in Koewacht, Wilco Berends van De Nederlanden in Vreeland, Hans Derks van Versaen in Ravenstein, Jozua Jaring van Ratatouille Food & Wine in Haarlem, Erik de Mönnink van De Swarte Ruijter in Holten, Erik Tas van ’t Ganzenest in Rijswijk en Jonathan Zandbergen van Merlet uit Schoorl.