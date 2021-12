Tienduizenden huishoudens tijdelijk zonder water in Veenendaal en Elst (U.) door storing pompstation

Trams reden maanden niet door blunder, provincie leert te weinig van eerdere fouten

Er ligt opnieuw een uiterst kritisch rapport over de aanpak van de provincie Utrecht bij een groot tramproject. Tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein reden onnodig maandenlang geen trams. Pijnlijk is dat er te weinig is geleerd van eerdere fouten, terwijl daar wel op gewezen was.

17 december