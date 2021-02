Tieners bedreigen krantenbezorger met steekwapen en maken telefoon buit

Leerlingen van basis­school in Vleuten weer naar school ondanks kapotte cv-ketel

17 februari Leerlingen van de Kees Valkensteinschool in Vleuten gaan later deze week toch gewoon naar school. In een mail aan de ouders schreef de directeur dinsdag dat de cv-ketel in de school stuk was en dat de verwarmingsinstallatie pas volgende week vervangen kon worden. Hierdoor dreigden de leerlingen de rest van de week thuis te komen te zitten.