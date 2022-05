Tienhovense molen hielp onderduikers overleven: geheime boodschappen waarschuwden voor gevaar

Opnieuw motor in beslag genomen na overlast in Hoograven: ‘Jongeren hardleers, doe het niet’

Na overlast in de Utrechtse wijk Hoograven is wederom een crossmotor in beslag genomen. Zaterdag was het weer raak. Al een aantal maanden wordt de wijk geteisterd door rondcrossende jongeren.

