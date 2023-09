Tientallen alarmeringen over brandend schuurtje aan de Croeselaan in Utrecht

‘Lui en asociaal’, Park Paarden­veld ligt bezaaid met peuken en bierdopjes: is dít dan de oplossing?

Een zee van peuken in Park Paardenveld in Utrecht. Deelnemers aan een opruimactie waren onaangenaam verrast door de smerigheid die ze aantroffen. Voor raadslid Maarten van Heuven is de maat vol. Hij wil dat de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om sigaretten uit het park te weren. ‘Sommige mensen zijn ontzettend lui en asociaal.’