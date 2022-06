Tientallen boeren protesteren bij stadion Utrecht tegen stikstofmaatregelen, ook actie in Amersfoort

COLUMN Hoe de weekendjes weg van Marieke en haar beste vriendin voor altijd door de jaren flink verander­den

Stonden we vorige week nog samen dubbelzoute drop te scheppen bij Martin’s Kaashuis in winkelcentrum de Ellekoot in Veenendaal en aten we ons daarna misselijk aan de roze koeken: ik knipperde met mijn ogen en mijn beste vriendin voor altijd (BVVA) en ik wandelden met onze wapperende grijze haren door het Utrechts landschap met een paar verstandige wandelschoenen aan de voeten en een tas gevuld met speltcrackers, een avocado en een hardgekookt ei op de zweetrug.

27 juni