Tientallen meldingen over huisbaas die bedreigt en intimideert: ‘Verhuurders blijven vaak buiten beeld’

Een huisbaas die onaangekondigd in je kamer staat, de wasmachine weghaalt terwijl je er wel voor betaalt of dreigt je huur op te zeggen. Bij het Huurteam Utrecht zijn vorig jaar tientallen meldingen binnengekomen over verhuurders die huurders bedreigen en intimideren.

In 2021 zijn er 69 meldingen van intimidatie en bedreiging geregistreerd, op 37 adressen in Utrecht. Het aantal meldingen is vergelijkbaar met het jaar ervoor. De meest voorkomende vorm van intimidatie en bedreiging is het opzeggen van de huur of huisuitzetting. Als de huurder eenmaal is vertrokken wordt de kamer of studio tegen een hogere prijs verhuurd.

Het Huurteam Utrecht staat huurders bij met praktische adviezen en met juridische ondersteuning. Tussen de 69 meldingen zat volgens het team vorig jaar één ‘extreme situatie’. Een huisbaas maakte zich schuldig aan fysiek geweld, huisvredebreuk, stalking en verbaal geweld. De huurder riep de hulp in het van het Huurteam en deed aangifte bij de politie, maar besloot uiteindelijk te verhuizen.

Het aanpakken van bedreigingen en intimidatie is niet eenvoudig, stelt het Huurteam Utrecht in het jaarverslag over 2021. ,,Verhuurders blijven zelf vaak buiten beeld en bewijslast is niet altijd rond te krijgen.’’ Volgens het Huurteam is het belangrijk bewijzen te verzamelen. ,,Dit kan door opnames met camera’s of geluidsopnames van telefoongesprekken.’’

Huurverlaging

Het Huurteam Utrecht controleerde vorig jaar op 561 adressen de huurprijs van een kamer, studio of appartement. In de meeste gevallen (520 adressen) was wel iets mis. De huur was te hoog of de verhuurder rekende teveel servicekosten. ,,Wanneer alle geadviseerde procedures zouden starten, dan zou dit een huurverlaging betekenen van 578.664 euro, inclusief servicekostenprocedure.’’

