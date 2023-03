Tijd voor ijs! Deze Utrechtse ijssalons zijn binnenkort weer open (2023)

indebuurt.nlEen hoorntje met een lekkere bol ijs: we zijn er dol op! Terwijl de zon zich steeds meer laat zien, openen in Utrecht de eerste ijssalons. Wij zetten er een aantal voor je op een rijtje.

Goed om te weten: Dit is geen compleet overzicht van alle ijssalons in Utrecht, maar enkele tips.

Een bolletje pistacchio graag

Geen zin meer om te wachten op zo’n heerlijk bolletje ijs (of twee)? Dan moet je naar IJssalon Pistacchio aan de Oudegracht. Als je tijdens je wandeling door de binnenstad zin hebt in een ijsje, dan kun je hier terecht. Deze zaak is namelijk al open.

Volledig scherm © indebuurt Utrecht

IJsje halen in Lombok

Voor iedereen die in de buurt van Lombok woont of er regelmatig komt: ijssalon Dam aan de Damstraat opent woensdag 1 maart de deuren.

View this post on Instagram A post shared by Ahmet Akbulut (@ijssalondam) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een ijsje bij Roberto Gelato

Vanaf vrijdag 3 maart kun je in de Poortstraat weer een ijsje halen bij Roberto Gelato. Nu is het misschien nog rustig, maar verwacht in de lente en zomer weer lange rijen voor de deur van dit ijspaleis. Rennen dus!

Volledig scherm Roberto met een bak van zijn beroemde ijs. © Roberto Gelato

Een ijsje van Il Mulino

Het wachten is bijna over, want ijssalon II Mulino is vanaf zondag 5 maart weer geopend. De salon is dagelijks open van 12.00 tot 20.00 uur. Tip: op de steiger bij de nabijgelegen Weerdsingel kun je met een ijsje in de hand heerlijk genieten van het uitzicht over het water.

Volledig scherm © IJssalon Il Mulino

Een vorstelijk ijsje

Nog even en dan opent ijssalon Vorst aan de Prins Hendriklaan. Het ijsseizoen start hier op zaterdag 11 maart. Vanaf dan is de zaak dagelijks geopend van 12.00 tot 20.00 uur. Heel misschien wordt dit vrijdag 10 maart, houdt hiervoor de website in de gaten.

Volledig scherm Jan Rudolf in zijn ijssalon. © indebuurt Utrecht

Wachten op de ijskraam

De bekende kraam van IJskiosk Venezia staat binnenkort weer op de Oudegracht. De vraag is alleen wanneer… Het plan was aanstaande zaterdag, maar vanwege verwachte sneeuw schuift de opening een week op. Eigenaar Romana: “We willen iedere dag vers ijs maken en daar hebben we wel zon en iets warmere temperaturen voor nodig. Tenslotte willen we de complete beleving.” Vanaf zaterdag 11 maart haal je hier je favoriete bol.

Volledig scherm Romana de Lorenzo voor de ijskraam aan de Oudegracht. © Venezia

IJsje halen op de Nobelstraat

Het seizoen begint binnenkort weer voor ijssalon LUCA (voorheen Luciano). Halverwege maart scoor je hier weer een ijskoud hapje. Een exacte datum is nog niet bekend.

Volledig scherm © AD Utrechts Nieuwsblad / Angeliek de Jonge

IJsje van IJs en Zopie

Bij IJssalon IJs en Zopie in de Twijnstraat kun je het hele jaar door terecht voor een paar romige Italiaanse bolletjes. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

View this post on Instagram A post shared by IJs & Zopie Utrecht (@ijsenzopie) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Utrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!