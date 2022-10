Tijdelijke opvang voor daklozen die tussen afval en ratten slapen: ‘Niet gezond en niet goed voor Utrecht’

VIDEO Hier in Utrecht slapen daklozen tussen de ratten en het afval: ‘Het is heel schrijnend’

Het aantal daklozen in Utrecht neemt zichtbaar toe. Een braakliggend terrein naast de Smakkelaarskade is getransformeerd tot een met afval bezaaide verzamelplek waar daklozen tussen de ratten slapen. ,,Het onmenselijke wat we daar nu zien, mensen die tussen de rotzooi slapen, had je in de jaren 90 ook in de junkentunnel.’’

