Tip! Hier in Utrecht repareer je deze week gratis kapotte spullen

indebuurtHeb je een gat in je broek? Dan gooi je ‘m weg. Lekt je koffieaparaat? Dan gooi je ‘m weg. Of toch niet? Wij Utrechters gooien heel wat weg, maar dat is lang niet altijd nodig. Benieuwd waarom? Dan moet je deze week in Bibliotheek Neude zijn.

Van 6 tot en met 11 februari is het de Week van de Circulaire Economie. In Bibliotheek Neude is deze week veel te doen. Waaronder het gratis laten repareren van jouw kapotte spullen!

Dit is er te doen

Tijdens de tentoonstelling Mooi Stuk krijg je uitleg over gerepareerde spullen zoals een koffer, broek of koffiezetapparaat. Bij elk voorwerp luister je een audiofragment van de betreffende reparateur. Bij de tentoonstelling THE UPCYCLE COLLECTION zie je stoelen, banken en tafels van Kringloop de ARM. Deze zijn weer aantrekkelijk gemaakt door de toevoeging van een designelement. Of ga naar de lezing van Emmaus Haarzuilens over hergebruik en minder consumptie.

Repair Café XL

De week wordt afgesloten tijdens Repair Café XL op zaterdag 11 februari. Geef je spullen een tweede leven en laat ze maken in de bieb. Van broodroosters tot kleding en van servies tot speelgoed. Alles maakt een kans op een geslaagde reparatie. De enige voorwaarde is dat je je kapotte spullen zelf naar het Repair Café brengt. Meld jouw reparatie via dit formulier aan.

Alles op een rijtje

Dit zijn de dagen en tijden:

Tentoonstelling MOOI STUK 6 tot en met 11 februari Lezing Emmaus Haarzuilens 9 februari van 20.00 tot 21.00 uur THE UPCYCLE COLLECTION 7 tot en met 11 februari Repair Café XL 11 februari van 12.00 tot 17.00 uur

Bekijk de website voor meer informatie.

