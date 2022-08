Tip! Tijdens dit festival verandert Utrecht 10 dagen lang in één grote bioscoop

Meer dan dertig films

Het festival is van 19 tot en met 28 augustus. In de stad en tot ver in de buitenwijken zijn activiteiten gepland in bioscopen en cultuurhuizen. In totaal doen er veertien locaties mee en worden er meer dan dertig films vertoond. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor filmgenres die minder vaak het witte doek halen, zoals documentaires, animatie, horror en Nederlandse shorts. Max de Valck, filmprogrammeur, vertelt: “De films die we draaien komen uit de hele wereld en geven een interessant en kleurrijk perspectief op identiteit, seksualiteit en gender.’'

Meer dan alleen films

Naast films kijken, is er ruimte voor gesprek en ontmoeting. Zo is in het Centraal Museum een avondvullend programma met een buitenfilm in de tuin en rondleidingen door het museum over seksualiteit in de kunst. Ook is er een filmvertoning op de buitenmuren van het Rietveld Schröder Huis, waar je vóór de film een rondleiding door het huis krijgt. In de Bibliotheek Neude is er speciale avond over queer animatie met gasten en vertoningen. Bij de Nijverheid is het griezelen geblazen met queer horror en op het cultuurterras zijn passende optredens. In de hal van het Centraal Station geniet je op het terras van Bar Beton - met koptelefoons op - van een buitenfilm op zitzakken en bankjes.