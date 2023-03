Tóch gezellig samen bingo en rummikuppen: ontmoetingsruimten voor ouderen blijven open

Een zware ziekte krijgen, op wereldreis gaan en dan tóch zwanger: ‘Voor ons is Loa de kers op de taart’

De diagnose acute lymfatische leukemie zet het leven van Viora Rebergen (32) en haar vriend Joost (34) in 2016 op hun kop. Positief blijven, houdt hen al die jaren op de been. En ondanks dat het ouderschap in twijfel werd getrokken, zijn ze sinds een half jaar trotse ouders van Loa. ,,Ik ben mijn lichaam heel dankbaar en haar geboorte voelt alsof het altijd al zo had moeten zijn.”