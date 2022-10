Toch met een warme jas naar school dankzij de kledingpas: al meer dan 1750 aanvragen in Utrecht

Op de kledingpas staat een budget van 150 euro. Hiermee kunnen ouders bijvoorbeeld een jas, een trui of een paar schoenen kopen voor hun kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Het bedrag is bij verschillende winkels te besteden. Inwoners met een inkomen tot 150 procent van het sociaal minimum kunnen de kaart aanvragen bij stichting Leergeld. Het initiatief blijkt hard nodig. Ongeveer 12 procent van de Utrechtse kinderen leeft in een gezin met een inkomen op de armoedegrens, blijkt uit cijfers van de Armoedemonitor.

Inkomensoverzicht

Het werk van de stichting wordt mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de gemeente Utrecht en donaties van particulieren en fondsen. Nog geen maand na de aankondiging door wethouder Linda Voortman (GroenLinks), stromen de aanvragen binnen. Tot 11 oktober hebben zich al 1759 geïnteresseerden gemeld. De aanmelding verloopt via een onlineformulier. Daar moeten ouders een inkomensoverzicht delen of aantonen dat zij over een U-pas beschikken.

Voortman meldt in een brief aan de gemeenteraad dat is onderzocht of de kledingpas ook gebruikt kan worden om tweedehandskleding te kopen. Dat blijkt onmogelijk. ,,Overigens horen wij via Stichting Leergeld terug dat sommige mensen ook, hoewel dat minder duurzaam is, echt heel blij en dankbaar zijn dat ze eens iets echt nieuws krijgen in plaats van nieuw tweedehands.”