Toekomst blijft onzeker voor Utrechtse kraamhouders: voorkeursbehandeling ‘niet mogelijk’

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in antwoorden op schriftelijke vragen van het CDA en de PVV in de gemeenteraad. Kraamhouders die soms al tientallen jaren op de hoek van de straat hun waar verkopen, maken zich grote zorgen. De gemeente werkt al langere tijd aan beleidsregels om de bestaande 81 standplaatsvergunningen opnieuw te verdelen.

Hoe de gewilde plekken in de stad worden verdeeld, is nog onduidelijk. Mogelijk dat er geloot gaat worden als er meer belangstellenden voor een standplaats zijn. Een kaasboer die al dertig jaar met zijn kraam op dezelfde plek staat, loopt zodoende het risico achter het net te vissen.

Loting of puntensysteem

In de lokale politiek is grote bezorgdheid over het lot van de Utrechtse standhouders. CDA en PVV drongen bij het college aan op een voorkeursbehandeling voor de huidige standplaatshouders. Volgens het college is dit in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn. Die schrijft voor dat ondernemers gelijke kansen moeten krijgen als zij interesse hebben in een standplaats. Minister Adriaansens van Economische Zaken bevestigde onlangs dat Utrecht niet anders dan de Europese regels kan toepassen.