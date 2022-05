Toen de vrouw van Jaap (1934 – 2022) overleed, zei ze: ‘Je moet een moeder voor de kinderen zoeken’

Ineens kwamen de tranen. Jaap Bouterse stond met zijn jongste zoon op de begraafplaats van zijn Zeeuwse geboorteplaats Kamperland, toen hij overmand werd door emoties. Dat was heel af en toe zo. Hij sprak weinig over zijn gevoelens. Op sommige momenten kwam het er dan extra hard uit. Het was 2013, ruim 35 jaar na het overlijden van zijn vrouw.

Janny had kanker gehad. Een kort ziekbed. Ze waren met hun gezin met kinderen net terug uit Duitsland, waar ze een fijn leven hadden. Jaap was er vanuit de Koninklijke Luchtmacht gestationeerd en maatschappelijk zeer actief. Voor zijn verdiensten als Majoor, later ook in Zeist, zou hij een koninklijke onderscheiding krijgen. Jaap en Janny waren klaar om een nieuw bestaan op te bouwen in Nederland, toen het slechte nieuws kwam. Jaaps kinderen waren zes, twaalf en veertien.

In Van Wieg tot Graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Vandaag het levensverhaal van: Jaap Bouterse (1934 – 2022).

Op haar sterfbed drukte Janny Jaap op het hart: ,,Je moet een moeder voor de kinderen zoeken.”

Contactadvertentie

Trouw als hij was, zette hij een contactadvertentie in het Centraal Weekblad, het grootste informatieblad van kerkelijk Nederland. Weduwnaar (42 jr.) zoekt oprechte vrouw met goede algemene ontwikkeling om weer een gelukkig gezin te vormen. Er kwam een reactie van Janneke van de Weg, zuster in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. Toen de twee elkaar ontmoetten, wisten ze het: God heeft ons samengebracht. ,,Wat een betrouwbare man”, dacht Janneke. In uniform, met een krachtige en vriendelijke blik.

Volledig scherm Jaap erfde zijn ouderlijk huis in het Zeeuwse Kamperland en zou er veel verblijven. © Familiefoto

Mensen om Jaap heen vonden het raar, binnen een jaar hertrouwen. Maar Jaap was niet gevoelig voor wat de buitenwereld dacht. Wanneer is de tijd dan wél rijp voor een nieuwe liefde? Wat hem meer bezighield, was waarom Janny zo jong was overleden. Zijn geloof in God kreeg een knauw, hij zat met veel vragen. Hij loste het dilemma voor zichzelf op. Het leven kon niet perfect zijn en dat deed niets af aan zijn geloof.

Warm gezin

Janneke nam hem daarin mee. Toen iedereen aan elkaar gewend was, ontstond na een tijd een warm gezin. Hij was weliswaar een man van weinig woorden, maar met kleine attenties toonde hij zijn liefde voor Janneke. Een dikke zoen in de ochtend en in de avond, een dagelijks gedekte tafel. Of hij zei tegen haar dat ze bloemen moest kopen en niet op de centen moest letten.

Ondanks dat hij weinig emoties uitte, verkondigde hij zijn mening zeer zeker. Vooral op politiek vlak en niet altijd even tactisch. Tegen zijn schoonmoeder zei hij dat de politionele acties in Indonesië een zwarte bladzijde waren in de Nederlandse geschiedenis, terwijl zijn schoonvader in die periode legerpredikant in Indonesië was geweest. Als hij iets vond, dan draaide hij er niet omheen. Vanaf zijn jeugd was hij lid van het CDA (eerst ARP), maar twee jaar geleden zegde hij zijn lidmaatschap op, omdat hij vond dat de partij haar sociale idealen verloochende.

Niet meer naar de kerk

Jaap begreep niet altijd alles wat er om hem heen gebeurde. Echtscheidingen vond hij moeilijk te verkroppen, zeker als er kinderen in het spel waren. Toch zou hij eenieder in zijn nabijheid zijn steun blijven geven. Dat zijn kinderen ervoor kozen om na hun achttiende niet meer naar de kerk te gaan, vond hij moeilijk, maar had hij te accepteren.

Volledig scherm Dat hij op latere leeftijd niet meer naar de Zwitserse bergen kon, was een hard gelag. © Familiefoto

In de loop der jaren werd hij opener. Het was mooi om te zien hoe hij zijn kleinkinderen op zijn knie nam en zijn volledige aandacht gaf. Ook van Zeeland genoot hij, zijn geboortegrond. Alsof hij thuiskwam. Na het overlijden van zijn moeder had hij zijn geboortehuisje geërfd en als vakantiehuis gebruikt. Vijf jaar terug verkocht hij het, want zijn fysieke gesteldheid verslechterde door onder meer hart- en nierproblemen.

Hard achteruit

Het was een hard gelag dat hij hobby’s als koken, autorijden en naar de Zwitserse bergen gaan, minder goed of niet meer kon beoefenen. Jaap ging harder achteruit toen zijn zoon Kees eind vorig jaar overleed. Maar hoe hij ook leed, klagen deed hij niet.

Voor Janneke is er naast het grote gemis van haar man ook een troost. Ze had gehoopt en gebeden dat zij langer zou leven dan Jaap. Wederom weduwnaar worden, en de daarmee gepaarde worsteling met zijn emoties, dat had ze hem echt niet aan willen doen.

