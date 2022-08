Toen in Utrecht: zo zag de Marnixlaan er rond 1924 uit

De Marnixlaan is al jaren de schakel tussen de Amsterdamsestraatweg en de wijken Oog in Al, Zuilen en Overvecht. Tussen de periode 1924 en nu is het inwonersaantal enorm gestegen. En dat is op deze drukke weg goed te merken. Om de Marnixlaan veiliger te maken, besloot de gemeente om van vier rijbanen naar twee te gaan. In het midden komt een groene berm. Wij vragen ons af: heeft de gemeente dit idee zelf bedacht of hebben ze misschien gespiekt van hun voorgangers? Bekijk het verschil tussen de nieuwe situatie (eind 2024) en de oude situatie (ergens tussen 1924 en 1928) en oordeel zelf.