Toen Jerry vertelde op wie hij gaat stemmen, zei zijn dochter: ‘Dan stem je dus tégen mij’

Klopt het wel wat lijsttrek­kers beweren in verkie­zings­de­bat? Deze 4 uitspraken in ieder geval niet

Is de Utrechtse gemeenteraad echt zo grijs als Esma Kendir van Student en Starter zegt? Kan er een kerncentrale worden gebouwd in Utrecht, zoals David Bosch van de PVV wil? We zochten uit of 4 opvallende uitspraken uit het slotdebat tussen de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen wel kloppen.

7:42