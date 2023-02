Toen na haar uitvaart de touringcar kapotging, leek het alsof Els haar laatste grap had uitgehaald

Een afvalbakje als enige tastbare herinne­ring aan V&D in Zeist: ‘Het was zo’n fijne tijd’

Toen Vroom & Dreesmann in 2016 de deuren sloot, werkten Janke Gussekloo en Solvieg Grimmelikhuijsen zelf al niet meer bij Nederlands bekendste warenhuis. Maar de schok was er niet minder groot om. De herinneringen aan hun jaren in de Zeister winkel waren nog altijd zoet. Ook nu nog, trouwens. En dat leidt binnenkort tot een reünie.