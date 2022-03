Toen rebelse Sjaak van z’n moeder een net trouwpak moest kopen, kocht hij een wit pak... van spijker

van wieg tot graf Kapper Anton was een natuurta­lent: de mensen stonden letterlijk in de rij voor zijn kapsalon

Hij was een natuurtalent: als 21-jarige werd kapper Anton Bergman (1939 – 2022) al Nederlands kampioen heren knippen. Jarenlang stonden zijn klanten letterlijk in de rij voor zijn zaak aan de Balderikstraat in het Utrechtse Zuilen. Zelfs acteur David Hasselhoff liet zich ooit door Anton knippen.

