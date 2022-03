Toen Willem (33) begon als dominee van de Domkerk, kwam corona: nu eindelijk diensten zónder YouTube

Vlak voor het uitbreken van de pandemie werd de jonge Utrechter benoemd tot predikant. ,,Aswoensdag was het laatste wat we in de Domkerk in aanwezigheid van veel mensen hebben gevierd’’, vertelt hij. ,,Met die viering staan we stil bij onze sterfelijkheid. En toen werden we door corona letterlijk geconfronteerd met de sterfelijkheid van de mens.’’