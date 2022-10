Toen Wittevrouwen nog ‘klein Manchester’ was, kostte een hele straat één ton (en niet een studio van 10 m2)

Bijzondere nieuwbouw­wo­ning vlak voor oplevering volledig uitgebrand in Culemborg

Aan de Guus Toonenstraat in Culemborg is in de nacht van dinsdag op woensdag een vrijstaande woning van een nieuwbouwproject op het Pieniersveld volledig afgebrand. Het bijzondere huis bestond voornamelijk uit hout en was om een boom heen gebouwd.

