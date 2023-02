Toename van drugscriminaliteit en huiselijk geweld in Woerden, aantal inbraken bij bedrijven gedaald

veiligheidscijfersIn Woerden nam vorig jaar het aantal gevallen van huiselijk geweld opvallend toe. Na een daling in 2021 gaf deze vorm van criminaliteit in 2022 juist weer een toename van 31 procent te zien: van 16 naar 21 incidenten. Dat blijkt uit de veiligheidscijfers van de gemeente.

Hetzelfde negatieve beeld gaf het aantal winkeldiefstallen te zien. Dit steeg van 37 in 2021 naar 45 in 2022. Een toename van 22 procent. Het aantal gevallen waarbij drugs in het spel waren, groeide eveneens. Met 17 procent. Dat terwijl hier regionaal gezien juist sprake was van een daling met drie procent.

De totale geregistreerde criminaliteit in Woerden is vorig jaar met een procent gestegen ten opzichte van 2021. De gemeente scoort daarmee iets gunstiger dan de regionale trend (plus drie procent).

Daling bedrijfsinbraken

Tegenover de groei van het aantal geregistreerde winkeldiefstallen en huiselijk geweld staan een halvering van het wapenbezit (-58 procent), een daling van het aantal vernielingen (-23 procent), afname van het aantal bedrijfsinbraken (-46 procent) en een daling van het aantal meldingen van jongerenoverlast (-42 procent). Deze delicten zijn daarmee op het laagste niveau sinds 2019.

Van alle Woerdense wijken vond vorig jaar de meeste criminaliteit plaats in de binnenstad, het Staatslieden- en het Schilderskwartier. Van de drie overige kernen spande Harmelen in negatieve zin de kroon.

Quote Wat wel opvalt in 2022 is dat we vaker op dezelfde adressen zijn geweest Gemeente Woerden

De gemeente laat in een reactie weten dat het aantal winkeldiefstallen in heel de regio gestegen is. Het aantal winkeldiefstallen is in het centrum van Woerden in 2021 fors gedaald door de Covid-maatregelen. In 2022 is dat op het ‘normale’ niveau teruggekomen, aldus een woordvoerder.

‘Minimaal te beïnvloeden’

Opvallend is een stijging van het aantal aangiften op het La Fontaineplein (winkelcentrum Snel & Polanen). Deze stijging heeft met name te maken met een gerichte aanpak van winkeldiefstal door ondernemers.

De cijfers over huiselijk geweld kunnen volgens de gemeente jaarlijks schommelen, omdat ‘geweld achter de voordeur minimaal te beïnvloeden is’. ,,Wat wel opvalt in 2022 is dat we vaker op dezelfde adressen zijn geweest. Sommige adressen zorgen daardoor voor een stijging van het totaal aantal registraties.”

Volgens de gemeente komt de stijging van de drugscriminaliteit door het feit dat de politie meer stuurt op het registreren van incidenten waarbij enkel sprake is van het bezit van soft- en harddrugs. ,,Door de jaren heen zien we echter een dalende trend. In 2023 kan dit cijfer wel verder oplopen door het toevoegen van lachgas aan Lijst II van de Opiumwet.”

