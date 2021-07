Tom is gelukkig met zijn relatie en vecht voor polyamorie: 'Probeer maar een verzekering af te sluiten met zijn drieën’

Spectacu­lai­re verzame­ling ‘gevangen robots’ doet nadenken: nemen ze ons leven over?

17 juli Robots en kunstmatige intelligentie zijn tegenwoordig overal. In je telefoon, in camera's en huishoudelijke apparaten. Een spectaculaire verzameling ‘gekooide’ robots in Maarssen dwingt tot nadenken: staan ze in dienst van de mensheid of nemen ze ons leven over?