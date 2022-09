Tomasz (46) opent wéér een Poolse supermarkt, nu in Zeist: voor iedereen die ook wat smaakvoller wil eten

Bewoners Overberg voelen zich in de steek gelaten: park met honderden zonnepane­len in aantocht

Inwoners van Overberg zijn het zat. Elke keer als er grootschalige projecten moeten komen, wijzen ze in het gemeentehuis heel snel naar de kleine gemeenschap, zo is het gevoel. Of het nu om asielzoekers of windmolens ging, elke keer voelt een deel van het dorp zich overvallen. Zo gaat het nu ook met een park met honderden zonnepanelen.

15 september