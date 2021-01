Ton (71) gooit zijn kledingwinkel op 19 januari weer open: ‘We hebben niks meer te verliezen’

Je eigen privébios­coop mét bediening huren? Vanaf volgende maand kan het

8 januari Vanaf februari kun je in hotel-restaurant OTTO in Wijk bij Duurstede naar een privébioscoop. Eigenaar Thomas van de Weerd denkt dat er veel belangstelling is om in een privésetting naar films te kijken, met zijn tweeën, vijven of zevenen.