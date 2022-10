Tonnie (64) kreeg op raadselachtige manier legionella en belandde op de ic: ‘Ik ben één dag helemaal kwijt’

Uitzonder­lijk veel Legionella­be­smet­tin­gen in Houten: potentiële bron in het vizier

In Houten zijn de afgelopen maand opvallend veel mensen besmet geraakt met de legionellabacterie. Twee tot drie gevallen per jaar in een gemeente is gangbaar, maar in Houten is nu sprake van gemiddeld twee besmettingen per week.

20 oktober