Torenhoge prijzen aan de laadpaal verleden tijd: Utrecht verlaagt prijzen fors

Overvol stroomnet maar tóch nog huizen bouwen in de provincie? Dít is de enige oplossing, zegt netbeheer­der

Netbeheerders Stedin en TenneT doen een noodoproep aan het bedrijfsleven in de provincie Utrecht. Hun hulp is keihard nodig om te voorkomen dat dat in delen van het gebied vanaf 2025 mogelijk een rem komt op de komst van nieuwe huizen, scholen en laadpalen. Het stroomnet dreigt een enorme strop om de nek te worden. ,,Geen hulp? Dan krijgen we ellende.’’