Tram 20 en 21 kampen met storing, geen trams tussen IJsselstein en Westraven

In Cathy’s apparte­ment pal onder het dak is het tropisch warm: ‘Het is onmense­lijk’

Er zullen in Utrecht meer huiskamers zijn waar de temperatuur vandaag flink zal oplopen. Maar bij Cathy Millar (37) aan de Nolenslaan in Tuinwijk worden tropische waarden gehaald. ,,Ik had gisteren al het gevoel dat ik in een oven lag.’’

14:07