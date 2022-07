Tram pakken van Nieuwegein naar Utrecht Science Park kan nu écht, maar is het ook de beste optie?

Eindelijk kan het: de tram nemen van Nieuwegein of IJsselstein naar Utrecht Science Park, zónder overstappen. Praktisch misschien, maar ook wat duurder en lang niet altijd even snel als de oude, vertrouwde buslijn.

Voor de 26-jarige Sascha, die op maandagmiddag staat te wachten op het perron van de sneltram, is het een uitkomst. ,,Heel handig, dat-ie nu in één keer doorrijdt naar Nieuwegein. Ik woon daar namelijk precies bij een halte in de buurt. De bus is voor mij wat dat betreft niet praktisch, dan moet ik twee keer overstappen. Nu kan ik lekker blijven zitten.’’

Toch is de keuze tussen bus en tram niet voor iedereen een gemakkelijke. Ellen (60) tuurt met samengeknepen ogen omhoog. Links het bord met daarop de vertrektijden van de trams, rechts het bord met daarop de ‘vertrouwde’ bussen. ,,Ik kom uit Nieuwegein, maar ik houd het voorlopig nog even bij de bus. Ik snap nog niet helemaal of die tram voor mij nou zoveel handiger is, moet ik zeggen.’’

‘Niet tegenop’

Dat tramgebruikers nu kunnen blijven zitten als ze vanaf het Utrecht Science Park naar Nieuwegein of IJsselstein willen, lijkt bij veel reizigers wel duidelijk te zijn. Maar is de sneltram ook de snélste optie? Een tramrit tussen het UMC en Nieuwegein City duurt haast 40 minuten, een busrit met lijn 31 zo’n 25 à 30 minuten. Ook is de bus (3,19 euro) in dit voorbeeld een stuk goedkoper dan de tram (3,98 euro).

De bus blijft intact, zegt Ron van Dopperen van de provincie Utrecht: de keuze tussen bus en tram blijft bestaan. De bus ís nu eenmaal wat sneller en goedkoper, legt hij uit. Simpelweg omdat deze minder kilometers maakt en het ov-tarief per kilometer wordt berekend.

Van Dopperen: ,,Reizigers waarderen de trams echter vooral vanwege het comfort en de ruimte aan boord. We zien de bus en de tram in de praktijk dus als een mooie combinatie.’’ Daarnaast rijdt de tram wél een stuk vaker dan de bus (na de zomer twaalf keer per uur).

Het aantal verwachte reizigers van de gekoppelde tramlijn wordt (buiten coronatijd) geschat op 50.000 per dag.

