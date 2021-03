Tram Uithoflijn ontspoord bij stadion FC Utrecht: ‘Een verschrikkelijk hard gedonder’

HOE IS HET NU MET? Waarom zit je vol na een halve kip, maar niet na 20 kipnuggets? Voedingsex­pert Guido (37) onderzoekt het

15 maart In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: voedingswetenschapper Guido Camps (37) uit Zeist.