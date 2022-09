Tram van Nieuwegein naar Utrecht moet ondergronds: ‘Zelfs vanuit Amersfoort ben je nu sneller in de stad’

Utrechtse Laan van Moskou blijft gewoon Laan van Moskou heten: ‘We hebben al een Weg van Kiev’

De Laan van Moskou in Utrecht krijgt geen nieuwe naam. Het gemeentebestuur gaat niet mee in het pleidooi van de Utrechtse PvdA om de straatnaam, vanwege de oorlog in Oekraïne, te veranderen in bijvoorbeeld de Laan van Kyiv.

