Tramschutter Gökmen Tanis vervolgd voor viervoudige moord en drievoudige poging tot moord

Burgemees­ter Van Zanen: ‘Al­Fitrah-mos­kee ook buiten Utrecht actief’

19:02 De omstreden Utrechtse imam Salam Suhayb is ook buiten Utrecht actief. Dat is de stellige indruk van burgemeester Jan van Zanen, die vandaag verhoord is door de ondervragingscommissie van de Tweede kamer in Den Haag.