Tramverkeer in Utrecht platgelegd: bussen rijden nog wel grotendeels

updateHet tramverkeer in Utrecht ligt stil vandaag. Gisteren, dinsdag 18 oktober, was er nog veel onduidelijk over de landelijke staking in het openbaar vervoer, maar regionale vervoerder U-OV maakte vanochtend met een tweet een einde aan die onduidelijkheid.

Het was de vraag die menig inwoner van Utrecht bezig hield: rijdt mijn bus of tram nog? Een flink deel van de bus- en tramchauffeurs in de provincie Utrecht kondigde namelijk eerder aan om vanaf woensdag 19 oktober, vandaag, drie dagen te staken, maar hoe groot dat deel was en of er überhaupt nog wel bussen of trams zouden rijden lag in het ongewisse.

Ook uitval bij bussen

Nu blijkt uit een tweet van U-OV dat er vandaag geen tramverkeer rijdt in en rondom Utrecht in verband met de landelijke staking. Zij adviseren daarom reizigers ander vervoer te zoeken of hun reis uit te stellen. De bussen rijden nog wel deels, maar ook daar is veel uitval.

Koffie en goede sfeer

Stakende chauffeurs verzamelden zich woensdagochtend al op het provinciehuis in Utrecht (het provinciehuis is de opdrachtgever van het openbaar vervoer). Al op het vroege uur was er een aardige opkomst, aldus FNV-lid Frans Kats. Rond 09.00 uur ‘s ochtends stonden er zo’n ‘veertig à vijftig man’ voor het provinciehuis.

,,Het lijkt er nu op dat het openbaar vervoer aardig ontregeld is. De trams rijden helemaal niet, en bij de busritten vallen er zo nu en dan twee à drie ritten achter elkaar uit’’, aldus Kats. ,,Hier schijnt het zonnetje en wordt koffie geschonken, de sfeer is goed. we bereiden ons voor op de commissievergadering van vanmiddag.’’

Voortouw

Buschauffeur en Utrechts kaderlid Ed Salome, die tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten vanmiddag zal spreken, is optimistisch. ,,We krijgen de gelegenheid om ons verhaal te doen en worden serieus genomen door de provincie. Vanmiddag zullen we hen, als opdrachtgever, vragen om veranderingen in het OV tot stand te brengen. Mijn oproep vandaag is dat de gedeputeerden van de provincie Utrecht daarin het voortouw moeten nemen. Laat Nederland zien dat het vernieuwde openbaar vervoer uit het échte hart van Nederland komt.’’

Vervoerdersbedrijf Syntus liet eerder aan deze krant weten dat zij verwacht dat de meeste bussen wel rijden. Hoe het in de loop van de dag gaat met het openbaar vervoer, moet nog blijken.

