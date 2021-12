Transgender Lucas (25) had een hekel aan dragen van hockeyrokjes: ‘Mede daarom ben ik keeper geworden’

Online scheldpar­tij­en, intimida­tie en bedreigin­gen; onze burgemees­ters worden steeds grover bejegend

Online scheldpartijen, intimidatie en soms een bedreiging. De burgemeesters uit de Utrechtse regio worden de laatste jaren steeds grover benaderd. Of het nu over de coronacrisis gaat, of over de klimaatmaatregelen, beledigingen zijn niet van de lucht. ,,De lijn naar bedreiging is dun, dat zullen we niet moeten accepteren.”

24 december