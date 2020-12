Transvrouw Jody (27) is volgens burgemeester Dijksma een powervrouw: ‘Een regenboogzebrapad is niet genoeg’

Utrechtse moskeebe­klad­der heeft stoornis en zit nu in een kliniek

17 december De 44-jarige man die zondag op heterdaad werd betrapt terwijl hij hakenkruizen schilderde op de ULU-moskee in de Utrechtse wijk Lombok, is overgebracht naar een kliniek. Uit onderzoek is gebleken dat hij handelde uit een psychische stoornis.