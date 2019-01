Trein ramt auto bij overgang Renswoude, man springt er net op tijd uit

Uitnodi­ging van provincie loopt uit op teleurstel­ling voor Josephine (9)

15:54 Het begon met een brief aan de Biltse burgemeester Sjoerd Potters over de onveilige oversteek op de kruising Wilhelminalaan/Utrechtseweg eind november vorig jaar. Gisteren zat de 9-jarige briefschrijver Josephine Bink uit De Bilt in het Utrechtse provinciehuis voor een gesprek met een verkeersambtenaar. Josephine ging met een ontevreden gevoel weg na het gesprek. „Geld is belangrijker dan veiligheid.”