Trompettist Marc zit ‘altijd in blote kont’ in orkest en vergelijkt blaasmuziek met boerenkool met worst

Pascalle (25) heeft haar droom waarge­maakt in het circus: ‘Ik had ook een kantoor­baan kunnen hebben’

Toen acrobate Pascalle Poelman (25) zes jaar oud was ging ze op circusles. Het begon met een keer per week trainen. Tegen de tijd dat ze twaalf was, waren het vijf lessen per week en trad ze in het weekend op in shows.

15:30