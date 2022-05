Tropische babyvogels gered die in container waren gedumpt: ‘Hoe kunnen mensen dit doen?’

Smoothie­fiets en gezonde hapjes bij opening informatie­cen­trum GGD in Overvecht

GGD regio Utrecht (GGDrU) opent zaterdag een informatiepunt in winkelcentrum Overvecht. Daar kunnen wijkbewoners terecht voor informatie over gezondheid. Ook is het mogelijk om elke woensdag en donderdag een vaccinatie tegen corona te halen.

